In pensione il medico Demetrio Adore l' Asfo | Ad agosto il sostituto

medico di base Demetrio Adore, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di agosto 2025.L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza. 🔗 Pordenonetoday.it - In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: "Ad agosto il sostituto" Terminerà il 30 aprile la carriera professionale deldi base, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di2025.L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza. 🔗 Pordenonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: "Ad agosto il sostituto" - Terminerà il 30 aprile la carriera professionale del medico di base Demetrio Adore, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di agosto 2025. L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza... 🔗pordenonetoday.it

In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: "Ad agosto il sostituto" - Terminerà il 30 aprile la carriera professionale del medico di base Demetrio Adore, Le attività dell'ambulatorio di Budoia saranno momentaneamente sospese in attesa dell'arrivo di nuovo professionista previsto per il mese di agosto 2025. L'Azienda Sanitaria, per far fronte a questa carenza... 🔗pordenonetoday.it

La Asl saluta Manola Rosato, il dirigente medico da oggi è in pensione - La Asl Lanciano Vasto Chieti saluta Manola Rosato, dirigente medico da sempre a servizio del territorio che dopo aver concluso la sua carriera al presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele, ora si gode la meritata pensione. Di lei l'azienda sanitaria sottolinea l'impegno... 🔗chietitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In pensione il medico Demetrio Adore, l'Asfo: Ad agosto il sostituto; Pordenone. Tre medici rinunciano alla pensione e continuano a lavorare: 5mila pazienti rischiavano di restare; A Sarone torna l'ambulatorio: taglio del nastro con Riccardi; In pensione il medico Demetrio Adore l' Asfo | Ad agosto il sostituto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne