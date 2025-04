In moto fino a Samarcanda L’avventura di sei amici

Samarcanda, andata e ritorno in sella alla moto. Milleseicento chilometri di strada, passando attraverso undici nazioni, montagne, valli e deserti. E' questa la storia dei sei motociclisti di Gas aperto Rimini, che giovedì partiranno per L'avventura attraverso l'Eurasia, fino al 10 giugno. Carlo Cicchetti, Alberto Tanesini, Gaetano Maiorana, Davis Casagrande, Denny Girometti e Ubaldo Tuccio; il più giovane di 33 e il più grande di 61 anni, con alle spalle centinaia di migliaia di chilometri percorsi in sella delle loro moto e pronti per un altro viaggio sull'antica via della Seta. "Dopo anni di viaggi su due ruote, ci sentiamo pronti per questa sfida – spiegano i sei -. E' arrivato il momento di spingerci oltre i nostri limiti esplorando territori lontani. Vogliamo portare con noi la cultura e l'accoglienza di Rimini, raccontando le tradizioni, la storia e la cultura".

