In missione a Munaypata dal 2023 Disponibile simpatico | è generoso e altruista

Perché ha scelto la Bolivia come destinazione della? "Beh, non ho scelto io. È stato il vescovo di Bergamo a decidere. Ho sempre desiderato intraprendere un viaggio importante per la mia vita. Ma io, noi, i missionari, rimaniamo sempre ospiti, è importante sedersi di persona, a tu per tu, per capire meglio la cultura con cui ti stai confrontando".Ed ora come sono i rapporti? "Asiamo molto amati e rispettati. Capita, e non di rado, che mentre sto visitando il mercato venga salutato da persone della comunità di cui, al contrario, non possa dire di conoscere bene. Questo la dice lunga sul come siamo stati accolti calorosamente, è tipico anche dei paesi sudamericani".Potrebbe descrivere la vita di un bambino boliviano? "Alcuni ragazzi hanno famiglie importanti alle spalle, altri, invece, sono già orfani o hanno un unico genitore che lavora.