In cosa differiscono peli e capelli?

capelli lisci e fluenti sulla testa e peli corti e ricci altrove. Questa diversità, presente in un unico organismo, rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della biologia umana. Come un tessuto variegato che riveste la nostra pelle, i capelli e i peli raccontano una storia di evoluzione, genetica e adattamento che merita di essere esplorata.Due tipologie, infinite variazioniLa dermatologia ci svela che esistono essenzialmente due categorie di peli sul nostro corpo. I peli vellus, quella sottile peluria quasi invisibile che ricopre gran parte della nostra epidermide, e i peli terminali, più spessi e scuri, che compaiono sul capo, sul torace, sotto le ascelle e nella zona pubica. 🔗 .com - In cosa differiscono peli e capelli? È un fenomeno che diamo per scontato ogni giorno, eppure nasconde un complesso universo biologico: lo stesso corpo può ospitarelisci e fluenti sulla testa ecorti e ricci altrove. Questa diversità, presente in un unico organismo, rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della biologia umana. Come un tessuto variegato che riveste la nostra pelle, ie iraccontano una storia di evoluzione, genetica e adattamento che merita di essere esplorata.Due tipologie, infinite variazioniLa dermatologia ci svela che esistono essenzialmente due categorie disul nostro corpo. Ivellus, quella sottile peluria quasi invisibile che ricopre gran parte della nostra epidermide, e iterminali, più spessi e scuri, che compaiono sul capo, sul torace, sotto le ascelle e nella zona pubica. 🔗 .com

