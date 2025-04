In console arriva il duo olandese Anotr musica house innovativa protagonista sotto la Piramide

musica che andrà avanti per tutta la notte. In console arriva il duo olandese Anotr: uno stile inconfondibile tra house innovativa e influenze che vanno dal soul, al funk al jazz. Il loro set, punto di incontro tra il. 🔗 Riminitoday.it - In console arriva il duo olandese Anotr, musica house innovativa protagonista sotto la Piramide Mercoledì, 30 aprile, il Cocoricò ospiterà un’altra grandiosa serata diche andrà avanti per tutta la notte. Inil duo: uno stile inconfondibile trae influenze che vanno dal soul, al funk al jazz. Il loro set, punto di incontro tra il. 🔗 Riminitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Metal Eden: il nuovo FPS di Reikon Games arriva a maggio su PC e console - METAL EDEN, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Reikon Games, gli autori di RUINER, è stato ufficialmente svelato durante l’ultimo State of Play di Sony. Il titolo, pubblicato da Deep Silver, sarà disponibile dal 6 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Un’immersiva guerra cibernetica METAL EDEN trasporta i giocatori in un futuro in cui la coscienza umana ha abbandonato il corpo fisico per risiedere in macchine avanzate. 🔗nerdpool.it

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 supera i 4 milioni di copie vendute e arriva su console next-gen - Bandai Namco celebra il successo del gioco e annuncia nuovi contenuti in arrivo Bandai Namco ha annunciato che ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 ha superato i 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio. Per celebrare questo traguardo, il gioco continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti e contenuti scaricabili, tra cui un DLC che permetterà ai fan di scegliere i propri personaggi preferiti da utilizzare in battaglia. 🔗nerdpool.it

Un viaggio acustico che attraversa epoche e generi, al Jazzamore arriva il duo Noub - Giovedì 17 aprile il palco del Jazzamore torna a ospitare la musica live grazie duo Noub, il progetto acustico nato dalla sinergia musicale e familiare tra Sofia Nobili e Simone Nobili. La collaborazione tra i due nasce dalla volontà di attraversare generi e periodi musicali diversi, passando... 🔗cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In console arriva il duo olandese Anotr, musica house innovativa protagonista sotto la Piramide; Black Coffee all'Amnesia Milano | Speciale Fashion Week. 🔗Se ne parla anche su altri siti