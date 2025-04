In Cina il via alle Super Final di tuffi | sei azzurri qualificati ecco come funziona

tuffi sarà in gara in Cina, presso il Beijing National Aquatics Center, per le Super Final, che chiuderanno il circuito di Coppa del Mondo. Le gare sono previste dal 2 al 4 maggio e vedranno la partecipazione per le prove individuali dei 12 migliori atleti (8 per il sincro) delle prime due tappe di Guadalajara (dal 3 al 6 aprile) e di Windsor (dal 10 al 13 aprile). Sono sei gli azzurri qualificati: Stefano Belotti (Fiamme GialleBergamo tuffi), Sarah Jodoin di Maria (Marina MilitareMR Sport F.lli Marconi), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Elisa Pizzini (Fiamme GialleCC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme GialleMR Sport F.lli Marconi) e Matteo Santoro (Marina MilitareMR Sport F.lli Marconi). Nello staff, oltre a Oscar Bertone, il tecnico Tommaso Marconi e il fisioterapista Ciro Orabona. 🔗 L’élite mondiale deisarà in gara in, presso il Beijing National Aquatics Center, per le, che chiuderanno il circuito di Coppa del Mondo. Le gare sono previste dal 2 al 4 maggio e vedranno la partecipazione per le prove individuali dei 12 migliori atleti (8 per il sincro) delle prime due tappe di Guadalajara (dal 3 al 6 aprile) e di Windsor (dal 10 al 13 aprile). Sono sei gli: Stefano Belotti (Fiamme GiBergamo), Sarah Jodoin di Maria (Marina MilitareMR Sport F.lli Marconi), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Elisa Pizzini (Fiamme GiCC Aniene), Chiara Pellacani (Fiamme GiMR Sport F.lli Marconi) e Matteo Santoro (Marina MilitareMR Sport F.lli Marconi). Nello staff, oltre a Oscar Bertone, il tecnico Tommaso Marconi e il fisioterapista Ciro Orabona. 🔗 Sportface.it

Cina: partita di calcio tra robot umanoidi debutta alla Village Super League - Uno sguardo a un emozionante incontro di calcio tra robot umanoidi alla 2025 Village Super League nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5993164/5993164/2025-03-16/cina-partita-di-calcio-tra-robot-umanoidi-debutta-alla-village-super-league Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Trump, stop ai dazi per 3 mesi. Tariffe super solo per la Cina - (Adnkronos) – Stop ai dazi americani per 90 giorni. Per tutti, ma non per la Cina. Donald Trump tira il freno e congela le tariffe dopo 5 giorni terribili per le Borse. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il dietrofront: dazi ridotti al 10% per 3 mesi per tutti i paesi che non hanno reagito […] L'articolo Trump, stop ai dazi per 3 mesi. Tariffe super solo per la Cina proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump congela dazi, super tariffe solo per la Cina: Pechino risponde - (Adnkronos) – Entrano in vigore oggi i "dazi aggiuntivi" all'84% annunciati dalla Cina come "rappresaglia" nel mezzo della guerra commerciale con gli Stati Uniti, in cui Pechino ha affermato di essere pronta a combattere "fino alla fine". I cosiddetti 'controdazi' verranno applicati a tutti i prodotti Usa che arrivano nel gigante asiatico. E' di ieri […] L'articolo Trump congela dazi, super tariffe solo per la Cina: Pechino risponde proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Diretta Gp Cina, la gara live: Ferrari insegue McLaren - (Today.it) Prima mattina di domenica con la Formula Uno: si corre alle 8 ora italiana il Gran Premio di Cina a Shangai, gara in onda in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 con la telecronaca ... 🔗informazione.it

Pallanuoto, World Cup: Setterosa in Cina per la Superfinal - “Ci apprestiamo a disputare la super final cercando di fare una buona prestazione e ricevere risposte e suggerimenti per proseguire il progetto di crescita avviato quest’anno“, commenta il ct. “Non ... 🔗sportface.it