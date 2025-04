In Canada Mark Carney confermato primo ministro Ma il suo sarà probabilmente un governo di minoranza

Mark Carney è confermato primo ministro del Canada, anche se molto probabilmente non otterrà una maggioranza assoluta. Secondo i . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - In Canada Mark Carney confermato primo ministro. Ma il suo sarà probabilmente un governo di minoranza del, anche se moltonon otterrà una maggioranza assoluta. Secondo i . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Canada, i liberali vincono le elezioni. Mark Carney confermato primo ministro - È il quarto mandato consecutivo per il Partito, che ha fatto un'incredibile rimonta dopo le dimissioni di Trudeau. Decisivo il «fattore Trump». Crolla il Partito del Québec 🔗xml2.corriere.it

Canada, vincono i liberali. L'anti-Trump Mark Carney completa la rimonta: è confermato primo ministro - È il quarto mandato consecutivo per il Partito, che ha fatto un'incredibile rimonta dopo le dimissioni di Trudeau. Decisivo il «fattore Trump». Crolla il Partito del Québec 🔗xml2.corriere.it

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Canada, i liberali vincono le elezioni. Mark Carney confermato primo ministro; Elezioni Canada, i liberali vincono le ?elezioni: Mark Carney confermato per un secondo mandato; I Liberali hanno vinto le elezioni in Canada; Canada, il segnale a Trump: vincono i liberali, Carney confermato premier. La maggioranza non è certa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

In Canada Mark Carney confermato primo ministro. Ma il suo sarà probabilmente un governo di minoranza - Il partito liberale vince le elezioni canadesi, prendendo circa 160 seggi e completando una rimonta che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Non avrà però una maggioranza assoluta. La sconfitt ... 🔗ilfoglio.it

Elezioni Canada, i liberali vincono le elezioni: Mark Carney confermato per un secondo mandato - Elezioni Canada. Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non ... 🔗ilmattino.it

Canada, i liberali vincono le elezioni. Mark Carney confermato primo ministro - E' il quarto mandato consecutivo per il Partito, che ha fatto un'incredibile rimonta dopo le dimissioni di Trudeau. Decisivo il «fattore Trump». Crolla il Partito del Québec ... 🔗msn.com