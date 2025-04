In Canada i liberali di Carney vincono le elezioni

Carney, hanno vinto le elezioni federali del Paese, dopo una campagna elettorale segnata dalle tensioni sui dazi sulle esportazioni imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'emittente pubblica Cbc e altri media hanno previsto che i liberali formeranno il prossimo governo canadese, ma non è ancora chiaro se avranno la maggioranza in Parlamento, per cui sono necessari 172 seggi. Al momento, secondo le proiezioni dell'emittente, se ne aggiudicherebbe 164, mentre i conservatori si fermerebbero a 148.L'ex banchiere centrale Carney ha guidato un'ondata di sentimento anti-Trump da quando ha vinto a valanga la corsa alla leadership del suo partito dopo le dimissioni dell'ex primo ministro Justin Trudeau il mese scorso.

Voto Canada,liberali vincono con Carney - 5.09 Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump. 🔗servizitelevideo.rai.it

Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney - Roma, 29 aprile 2025 – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell'”effetto Trump”. 🔗quotidiano.net

Canada, vincono i Liberali: Carney l’anti-Trump difende la guida del governo - Vincono i Liberali e, soprattutto, vince Mark Carney, che in poche settimane è riuscito a resuscitare le sorti un partito progressista che sembrava destinato a una grave sconfitta: le elezioni federali nel Paese presidente di turno del G7 premiano il successore di Justin Trudeau e respingono l’assalto di Pierre Poilievre e del Partito Conservatore, che per la quarta volta di fila dopo i voti del 2015, 2019 e 2021 viene bocciato dagli elettori nella sua corsa al governo. 🔗it.insideover.com

Canada, i liberali vincono le elezioni. Carney confermato premier: “Non dimenticheremo mai il tradimento americano” - L'ex governatore della Banca centrale canadese ha completato la rimonta sui conservatori, secondo le proiezioni dell’emittente Cbc ... 🔗ilfattoquotidiano.it

In Canada i liberali di Carney vincono le elezioni - Ottawa, 29 apr. (askanews) – Il Partito Liberale canadese, guidato dal primo ministro Mark Carney, hanno vinto le elezioni federali del Paese, dopo una campagna elettorale segnata dalle tensioni sui d ... 🔗askanews.it

Canada, alle elezioni vincono i liberali di Mark Carney: "Trump non ci spezzerà" - I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni canadesi. I risultati definitivi sono attesi nel corso della giornata, ma ... 🔗iltempo.it