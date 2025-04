In arrivo l' Amerigo Vespucci con l' imposta di soggiorno si pagano le transenne per regolamentare i visitatori

imposta di soggiorno, di cui aveva fatto il punto Dossier, verranno spesi per affidare il servizio di noleggio di collocazione di 600 transenne nei luoghi dell’attracco, a Porto Empedocle, della nave scuola Amerigo. 🔗 Agrigentonotizie.it - In arrivo l'Amerigo Vespucci, con l'imposta di soggiorno si pagano le transenne per regolamentare i visitatori Quasi 5 mila euro (4.880 per la precisione) derivanti dalle somme incassate con l'di, di cui aveva fatto il punto Dossier, verranno spesi per affidare il servizio di noleggio di collocazione di 600nei luoghi dell’attracco, a Porto Empedocle, della nave scuola. 🔗 Agrigentonotizie.it

L'arrivo dell'Amerigo Vespucci al porto di Ancona | GUARDA IL VIDEO - ANCONA - Il veliero è arrivato questa mattina nel porto di Ancona, un grande ritorno dall'ultima visita che risale a tre anni fa. Sarà ormeggiato alla banchina San Francesco fino al 3 aprile. Le visite a bordo della popolazione, organizzate dalla Marina Militare, si svolgeranno martedì dalle 15... 🔗anconatoday.it

Ortona, tutto pronto per l’arrivo della nave Amerigo Vespucci: al Porto dal 4 al 6 aprile - Conto alla rovescia per la tappa ortonese della nave scuola Amerigo Vespucci, che attraccherà al porto dal 4 al 6 aprile nell’ambito del Tour Mediterraneo promosso dal ministero della Difesa. L’annuncio arriva al termine di una riunione in prefettura, dove si è fatto il punto sulle misure di... 🔗chietitoday.it

Grande attesa per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Trieste. La nave più bella del mondo ripartirà per il Tour Mediterraneo (video) - Grande attesa per l’arrivo domani a Trieste dell’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Insieme al “Villaggio In Italia”, la nave più bella del mondo, simbolo dell’eccellenza italiana, approderà il 1° marzo nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Da qui avrà inizio il “Tour Mediterraneo” che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare. 🔗secoloditalia.it

Porto Empedocle, tutto pronto per l’arrivo della nave “Amerigo Vespucci” - Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 18 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle ... 🔗scrivolibero.it

Porto Empedocle si prepara all’arrivo dell’Amerigo Vespucci: traffico rivoluzionato per l’evento - PORTO EMPEDOCLE – L’entusiasmo per Agrigento Capitale della Cultura 2025 si sposta nei prossimi giorni a Porto Empedocle, dove il 30 aprile e il 1° maggio approderà la prestigiosa nave scuola della Ma ... 🔗scrivolibero.it

I retroscena dell'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Trani - Incontriamo Anselmo Mannatrizio, consigliere comunale e coordinatore per la Città di Trani per il transito dell'Amerigo Vespucci, per cogliere le sue prime emozioni subito dopo il passaggio sotto ... 🔗traniviva.it