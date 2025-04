Imprese a Bergamo trainano i servizi Artigianato e commercio in flessione

Analizzando i dati di flusso del trimestre, si sono registrate 1.894 iscrizioni, in diminuzione del 2,9% rispetto al 1° trimestre 2024. Le cessazioni complessive sono state 2.205, in calo dell'11,4% rispetto all'anno precedente, diminuzione principalmente dovuta a un netto calo delle cessazioni d'ufficio, che sono state 324 nel 1° trimestre 2025 rispetto alle 507 del 1° trimestre 2024. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni complessive risulta negativo per -311 unità, ma, depurando il dato dalle cessazioni d'ufficio, si va quasi in pareggio.

