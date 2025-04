Imola il centro fiorisce a maggio | primavera in centro storico

Sabato 10 maggio torna l'iniziativa "Imola, il centro fiorisce a maggio – È festa per acquisti", l'occasione per vivere il centro storico della città come un vero e proprio "salotto a cielo aperto". Tantissime le iniziative proposte dagli operatori economici e dai pubblici esercizi del centro

Rassegna "Convergenze", suoni d'organo e spiritualità: la rassegna di maggio del Centro Organistico Padovano - Continua nel mese di maggio, la rassegna intitolata "Convergenze" organizzata dal Centro Organistico Padovano, un ciclo di quattro concerti per organo e voci che intrecciano arte musicale e luoghi di culto, creando un dialogo tra spiritualità, storia e sonorità contemporanee.

Primo Maggio, la "lezione" di Papa Francesco ai sindacati: l'uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest'anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice "peronista" si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro.

Fiera del Crocifisso ritrovato, al via il 1 maggio nel centro storico di Salerno - Dopo il rinvio per il lutto di papa Francesco, torna finalmente la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno. La kermesse sarà inaugurata giovedì 1 maggio, con la partenza del Corteo storico dal duomo alle 17.45.

