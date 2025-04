Imminente incursione indiana nel Pakistan | i cittadini del Kashmir preparano i bunker

Pakistan dopo l'attentato che lo scorso 22 aprile ha causato la morte di 26 turisti a Pahalgam, nel Kashmir indiano. New Delhi accusa gruppi armati responsabili dell'attacco di essere sostenuti dal Pakistan, accusa respinta da Islamabad. Per la quinta notte. 🔗 Today.it - "Imminente incursione indiana nel Pakistan": i cittadini del Kashmir preparano i bunker Non si placa la tensione tra India edopo l'attentato che lo scorso 22 aprile ha causato la morte di 26 turisti a Pahalgam, nelindiano. New Delhi accusa gruppi armati responsabili dell'attacco di essere sostenuti dal, accusa respinta da Islamabad. Per la quinta notte. 🔗 Today.it

Approfondimenti da altre fonti

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Roma, 28 aprile 2025 - Il Pakistan teme un'incursione armata "imminente" delle forze armate indiane. La tensione è a mille dal 22 aprile, data dell'attentato di Pahalgam sono stati uccisi 26 turisti, quasi tutti indiani da estremisti del Fronte di resistenza (Trf), gruppo vicino alla più nota organizzazione terroristica, Lashkar-e-Taiba (Let), che ha prima rivendicato poi negato il coinvolgimento. 🔗quotidiano.net

“È impazzito? Portatelo via!”. L’aria che tira, incursione e caos durante la diretta. Parenzo blocca tutto - Un curioso fuoriprogramma ha avuto luogo durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, il talk show in onda su La7 e condotto dal giornalista David Parenzo. La trasmissione, che solitamente affronta temi di attualità politica e sociale, è stata scossa da un imprevisto che ha colto di sorpresa il pubblico e i presenti in studio. Durante una delle consuete discussioni all’interno del programma, mentre i partecipanti erano impegnati a dibattere su un argomento di grande rilevanza, quello dell’aumento del caffè dovuto ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accaduto ... 🔗caffeinamagazine.it

Federica Brignone, dal trionfo all’incubo: grave infortunio e operazione imminente. Olimpiadi a rischio - Dalla gioia della seconda Coppa del Mondo al dramma di un infortunio che potrebbe compromettere la preparazione olimpica. Federica Brignone dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre una frattura scomposta pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra, riportata in seguito a una rovinosa caduta. L’incidente è avvenuto durante la seconda manche dei Campionati Italiani di gigante in Val di Fassa, trasformando una giornata di sport in un momento da incubo. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Imminente incursione indiana nel Pakistan: i cittadini del Kashmir preparano i bunker; Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi; Kashmir: quinta notte di scontri al confine tra Pakistan e India; Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tensione India-Pakistan, Islamabad teme un’imminente incursione delle forze armate di Nuova Delhi - Da 4 giorni soldati indiani e pakistani si sparano lungo la linea di controllo in Kashmir. Il governo indiano accusa quello pakistano di finanziare i terroristi che hanno compiuto l’attacco a Pahalgam ... 🔗msn.com

Pakistan: India prepara un’incursione militare al confine/ Il ministro Asif avverte: “Attacco imminente” - Pakistan in massima allerta, Asif: "Incursione indiana imminente, risposta nucleare solo in caso di minaccia alla nostra esistenza", chiesta mediazione ... 🔗ilsussidiario.net