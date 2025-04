Imagine di John Lennon VIDEO testo e traduzione del brano cantato dal cardinale Tagle e considerato anticristiano

brano recita: "Immagina un mondo senza paradiso e religioni, nessun inferno sotto di noi" Sta facendo il giro del web un VIDEO in cui il cardinale Tagle canta "Imagine" di John Lennon, un brano considerato "anticristiano" perché contiene frasi come "immagina un mondo senza paradiso e religioni"

Cardinale Tagle canta "Imagine" di John Lennon, ma il brano parla di "un mondo senza Paradiso e religioni", è polemica: "Tradimento, rifiuta Cristo" - VIDEO - "Ignoranza o scandalo" si chiedono chi ha fatto circolare il video di Tagle che canta "Imagine", brano considerato "anticristiano" Il cardinale Luis Antonio Tagle è stato immortalato mentre canta "Imagine" di John Lennon, un brano ritenuto "anticristiano" e che parla di un "mondo senza Paradiso"

Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Il video è un caso - Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon "Imagine". Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco.

Conclave, i cardinali "hanno finito i liquori mignon del frigobar a Santa Marta, Tagle terrorizzato per il video in cui canta Imagine di John Lennon in un locale" - I cardinali si stanno conoscendo e, tra pranzi e cene, spuntano anche i gossip in attesa del Conclave che inizierà il 7 maggio 2025

