Illinois auto si schianta in un doposcuola | 4 morti

auto si è schiantata contro un edificio lunedì pomeriggio poco fuori Springfield, negli Stati Uniti, uccidendo quattro giovani e ferendone diversi altri durante un programma doposcuola. Lo ha riferito la polizia di stato dell'Illinois.Gli agenti sono intervenuti intorno alle 15.20 per un veicolo che si è schiantato contro un edificio, attraversandolo e investendo mortalmente 4 vittime con un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. Si tratterebbe di studentesse, secondo quanto riferito dal medico legale, le cui identità saranno divulgate dopo che i familiari saranno stati avvisati. Diverse altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

Usa, auto travolge studenti del doposcuola in Illinois: 4 morti tra cui bambini - (Adnkronos) – Sono quattro le persone di età compresa tra i quattro e i 18 anni che hanno perso la vita dopo che un'auto si è lanciata sugli studenti di un centro del doposcuola a Chatham, nell'Illinois. Lo riporta l'emittente Nbc citando la polizia. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha parlato di ''una tragedia inspiegabile'' […] 🔗periodicodaily.com

Un’auto si schianta su un centro estivo in Illinois, 4 bambine uccise - 4 bambine uccise e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un’auto si è schiantata in un centro estivo a Chatham, in Illinois. L’edificio e le strutture colpite ospitano Youth Needing Other Things Outdoors, un’organizzazione che organizza programmi doposcuola e campi estivi. Al calare della sera, le auto della polizia con i lampeggianti accesi continuavano a bloccare le strade che conducevano all’edificio. 🔗metropolitanmagazine.it

Tragedia al campo estivo in Illinois: auto si schianta, quattro morti - Quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham, in Illinois. Lo riferisce la Cnn. La polizia è intervenuta dopo che un veicolo ha attraversato il lato est del campo estivo Ynot. L'auto ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest. 🔗quotidiano.net

