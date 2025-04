Ilaria Sula Samson ai pm | “Ero stufo di aspettarla e l’ho uccisa poi mi sono fermato a comprare le sigarette”

"Ero stufo di aspettarla e l'ho uccisa, poi mi sono fermato a comprare le sigarette", nell'ultima lettera ai pm Mark Samson racconta la sua versione dei fatti delle ore precedenti al femmincidio di Ilaria Sula.

Ilaria Sula, pm valuta aggravanti premeditazione e crudeltà per Samson - Dopo la confessione di Marc Samson, che si è dichiarato colpevole dell’omicidio di Ilaria Sula, la procura della Repubblica di Roma valuterà di applicare le aggravanti della premeditazione e della crudeltà nei confronti del 23enne filippino, che ha ucciso l’ex fidanzata a coltellate per poi disfarsi del cadavere gettandolo da un burrone del Monte Guadagnolo all’interno di una valigia. Trovate tracce di sangue in casa dell’ex fidanzato di Ilaria Sula La polizia scientifica ha trovato alcune tracce di sangue nell’abitazione di via Homs 8, nel quartiere africano a Roma, dove secondo gli ... 🔗lapresse.it

Femminicidio di Ilaria Sula: Mark Samson confessa in una lettera ai pm di Roma - Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, in una lettera inviata ai pm di Roma fornisce la sua versione su quanto avvenuto prima e dopo il delitto, il 25 e 26 marzo scorsi. Nelle missiva rivela anche un particolare: con il cadavere chiuso in una valigia all'interno dell'auto si è fermato a comprare sigarette e accendino da un tabaccaio. Il giovane, attualmente detenuto a Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario ed occultamento di cadavere, scrive che la sera del 25 marzo "si era fatto tardi e quindi Ilaria mi chiese se poteva rimanere a dormire da me. 🔗quotidiano.net

Ilaria Sula, madre di Samson a pm: “Sembrava un demonio, ho avuto paura” - (Adnkronos) – “Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte, da far paura, mi ha detto ‘non ho dormito, non ho mangiato…’. Lo diceva come fosse un demonio, ho avuto paura che facesse del male anche a me. Gli ho detto ‘calmati’ e lui tremava […] L'articolo Ilaria Sula, madre di Samson a pm: “Sembrava un demonio, ho avuto paura” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗.com

