Il vino motore dell’export di bevande alcoliche made in Ue Nel 2024 la Francia guida per fatturati l’Italia è seconda

Gamberorosso.it - Il vino motore dell’export di bevande alcoliche made in Ue. Nel 2024, la Francia guida per fatturati, l’Italia è seconda I dati diffusi da Eurostat segnano un incremento a due cifre rispetto al pre-pandemia, con un giro d'affari di quasi 30 miliardi di euro. Ma dall'analisi dei numeri emerge ancora una volta la chiara dipendenza dagli Stati Uniti 🔗 Gamberorosso.it

Il mercato Usa rappresenta il 24% dell’export mondiale di vino italiano. Federvini: “Non possiamo rischiare di essere estromessi” - Da +0,90 euro/litro del Prosecco a +2,60 euro/litro per i vini rossi piemontesi: l'aumento dei prezzi apre alla concorrenza 🔗gamberorosso.it

Il vino italiano alla ricerca di nuovi mercati. Dall'India al Brasile (e a sorpresa l'Irlanda), ecco come cambia la mappa dell'export - Con un clima internazionale che sembra riscaldarsi e complicarsi col passare delle settimane e, con l'Ue che si prepara a una guerra commerciale con gli Stati Uniti, l'Italia del vino è obbligata a guardare con attenzione all'andamento dei mercati secondari. Intascato il record assoluto degli 8 miliardi di euro di export, primato che custodisce in sé diverse contraddizioni, appare opportuno valutare nuovi sbocchi, non tanto nella speranza di sostituire quelli storici quanto di differenziare il proprio portafoglio. 🔗gamberorosso.it

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo... 🔗ilmattino.it

L'export di vino europeo vale quasi 17 miliardi di euro - La Francia è stata di gran lunga il principale esportatore dell'Unione europea di bevande alcoliche, soprattutto vino. A secondo posto l'Italia. Un terzo dell'export UE va negli Stati Uniti ... 🔗teatronaturale.it

Vino italiano tra export, dazi e nuove generazioni: 2 miliardi di euro a rischio in un mercato difficilmente sostituibile - Il mercato statunitense rappresenta da solo il 24% dell’export mondiale del vino italiano. L'introduzione di dazi fino al 20% metterebbe a rischio l'equilibrio competitivo del Made in Italy, con un ... 🔗teatronaturale.it

Export vino, superati gli 8 miliardi nel 2024: il Prosecco domina la scena - Export vino, Italia leader nei segmenti entry level, popular e premium Secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio del Vino UIV-Vinitaly, presentata a Verona in apertura di Vinitaly, l’Italia si ... 🔗italiaatavola.net