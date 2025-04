Il Trento Film Festival dal western di montagna alla passione per Messner | incontro con Mauro Gervasini

Messner ma anche sguardi cinefili e western. Fra documentari e cinema di finzione, il Trento Film Festival è sempre più al centro di temi di stretta attualità come il rapporto con la natura. Ne abbiamo parlato con il reponsabile del programma cinematografico Mauro Gervasini.

Trento Film Festival 2025: uno sguardo libero sulle montagne del mondo - Dal 25 aprile al 4 maggio Trento ospita il Trento Film Festival 2025, confermandosi ancora una volta, crocevia di storie culture e linguaggi diversi, uniti da un unico grande obiettivo: raccontare la montagna in tutte le sue forme. Un evento unico nel panorama internazionale, con 126 film e 165 eventi a cui si aggiungono 100 appuntamenti della sezione T4Future dedicata alle nuove generazioni. Cinema, contaminazioni e anteprime mondiali Tra le opere in programma, spiccano 22 titoli in Concorso Internazionale (12 lungometraggi e 10 cortometraggi), insieme a 31 anteprime internazionali ... 🔗funweek.it

Cinema, torna il Trento Film Festival, 126 film e 165 eventi - Roma, 7 apr. (askanews) – Dal 25 aprile al 4 maggio il capoluogo trentino è pronto a ospitare una nuova edizione del Trento Film Festival, con i suoi 126 film e i 165 appuntamenti in programma, ai quali si aggiungono oltre 100 appuntamenti del T4Future, la sezione dedicata alle nuove generazioni. Tanti gli ospiti della 73esima edizione: alpinisti quali Matteo Della Bordella, Hervè Barmasse e Sean Villanueva O’Driscoll, climbers del calibro di Maurizio “Manolo” Zanolla e Federica Mingolla, oltre a esploratori come Alex Bellini e a conduttrici d’eccezione quali l’ex campionessa di scherma ... 🔗ildenaro.it

Trento Film Festival, presentato l'appuntamento con le montagne del mondo - Linguaggi modi di raccontare e visioni diverse saranno al centro dal 25 aprile al 4 maggio del Trento Film Festival, uno sguardo libero sulle montagne del mondo. È stato presentato il programma della 73esima edizione. 🔗comingsoon.it

Il Trento Film Festival, dal western di montagna alla passione per Messner: incontro con Mauro Gervasini - Folle da rockstar per Messner ma anche sguardi cinefili e western. Fra documentari e cinema di finzione, il Trento Film Festival è sempre più al centro di temi di stretta attualità come il rapporto co ... 🔗comingsoon.it

Trento Film Festival 2025: un viaggio tra western di montagna e documentari di attualità - Il Trento Film Festival 2025, diretto da Mauro Gervasini, introduce nuove sezioni come il western di montagna e celebra il documentario con Reinhold Messner, affrontando temi attuali come il cambiamen ... 🔗ecodelcinema.com

Trento Film Festival day 5: Sean Villanueva e la traversata del Fitz Roy, ed un omaggio a Cesare Maestri e Rolly Marchi - Martedì 29 aprile il quinto giorno del Trento Film Festival 2025: la serata alpinistica renderà omaggio a due grandi amici della kermesse trentina, Cesare Maestri e Rolly Marchi, con Elio Orlandi, Mar ... 🔗planetmountain.com