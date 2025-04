Il trailer del film Disney su Papa Francesco interpretato da una papessa nera? Un adattamento cinematografico generato con l’Intelligenza Artificiale

trailer della Disney riguardante un “adattamento cinematografico” della vita di Papa Francesco. «La voce che ha cambiato il mondo. Dalle campagne argentine al cuore del Vaticano. Una storia di fede, compassione e rivoluzione» recita la clip, che però non mostra il volto del pontefice da poco deceduto. A interpretare Bergoglio sarebbe una donna, per la precisione una “papessa nera”. Si tratta di un falso generato con l’AI.Per chi ha frettaDisney non ha mai promosso un film del genere.Il video mostra una scena del tutto sbagliata di Piazza San Pietro.AnalisiEcco un esempio di condivisione del video in data 26 aprile 2025:Nessun film, solo Intelligenza ArtificialeIl video non è stato pubblicato sui canali ufficiali della Disney e non risulta alcuna notizia in merito. 🔗 Circola un fantomaticodellariguardante un “” della vita di. «La voce che ha cambiato il mondo. Dalle campagne argentine al cuore del Vaticano. Una storia di fede, compassione e rivoluzione» recita la clip, che però non mostra il volto del pontefice da poco deceduto. A interpretare Bergoglio sarebbe una donna, per la precisione una “”. Si tratta di un falso geto con l’AI.Per chi ha frettanon ha mai promosso undel genere.Il video mostra una scena del tutto sbagliata di Piazza San Pietro.AnalisiEcco un esempio di condivisione del video in data 26 aprile 2025:Nessun, solo IntelligenzaIl video non è stato pubblicato sui canali ufficiali dellae non risulta alcuna notizia in merito. 🔗 Open.online

Ne parlano su altre fonti

Predator: Killer of Killers, il trailer del film animato in arrivo su Disney+! - 20th Century Studios ha svelato che Predator: Killer of Killers, un film animato originale d’azione e avventura, ambientato nell’universo di Predator, debutterà il 6 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia. Ecco il trailer e il poster: La sinossi di Predator: Killer of Killers La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della ... 🔗nerdpool.it

Biancaneve | Il nuovo trailer del film live-action Disney - La nuova rivisitazione in live-action del classico “Biancaneve” è tornato quest’oggi a fare notizia attraverso il lancio di un nuovo trailer. Il nuovo video da 1 minuto offre una serie di sequenze inedite con protagoniste ovviamente la Biancaneve di Rachel Zegler, della Strega Cattiva di Gal Gadot ed i celebri Nani. Inoltre è dal trailer è possibile apprezzare il robusto supporto dell’intrattenimento musicale che, come oramai noto, sarà una delle attrattive principali del nuovo film Disney. 🔗universalmovies.it

Elio: il trailer ufficiale in italiano del nuovo film d’animazione Disney Pixar - Quest’estate il pubblico conoscerà Elio (nella versione originale con la voce di Yonas Kibreab), un bambino di 11 anni il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni, sua zia Olga (nella versione originale con la voce della recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña) e Glordon (nella versione originale con la voce di Remy Edgerly), il primo inaspettato amico di Elio che si dà il caso sia un alieno. 🔗nerdpool.it

Cosa riportano altre fonti

No, Disney non sta realizzando un film sul papa con protagonista una pontefice nera; Papa Francesco, film e documentari da guardare in streaming per ripercorrere il pontificato di Bergoglio; Mufasa: Il Re Leone, il film Disney sul padre di Simba; Mufasa: Il Re Leone, il final trailer mostra le origini del padre di Simba. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quello strano cane... di papà - Quello strano cane... di papà è un film di genere fantasy del 1976, diretto da Robert Stevenson, con Dean Jones e Tim Conway. Durata 100 minuti. Distribuito da CIC - WALT DISNEY HOME VIDEO. 🔗comingsoon.it