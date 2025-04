Il testo inedito di Papa Francesco alle coppie | Credete nella gioia dell' amore

amore paragonato al tango, il ballo della sua patria, l'Argentina, che Papa Francesco ha confessato di aver "danzato spesso" da giovane. Un "meraviglioso gioco libero tra uomo e donna". Così si apre il testo inedito che il Pontefice ha scritto come prefazione al libro "Youcat. amore per sempre", pubblicato dalla Youcat Foundation, editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. Pensato per accompagnare le nuove generazioni nel cammino verso il matrimonio cristiano, il volume, rende noto Vatican News, sarà pubblicato prossimamente. nella tradizionale danza argentina, scrive il Papa, "il ballerino e la ballerina si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l'attenzione, la disciplina e la dignità. Gioiscono dell'amore e intuiscono cosa possa significare donarsi completamente".

