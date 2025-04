Il tennista Max Purcell sospeso 18 mesi per doping | si era auto-denunciato dopo un’iniezione di vitamine

doping si abbatte sul mondo del tennis. L'australiano Max Purcell ha accettato una sospensione di 18 mesi dopo essere risultato positivo a un test antidoping. La notifica della violazione era arrivata lo scorso dicembre e ora Purcell perderà i risultati e i premi in denaro dalla data della prima violazione (16 dicembre 2023) al primo successivo campione negativo, fornito il 3 febbraio 2024. L'Itia, l'International Tennis Integrity Agency ha informato sul proprio sito ufficiale che: "Purcell ha ammesso di aver violato l'Articolo 2.2 del TADP (uso di un Metodo Proibito) ricevendo infusioni endovenose di oltre 500 ml il 16 e il 20 dicembre 2023. Il limite previsto dal Codice Mondiale Antidoping e dal TADP è di 100 ml in un periodo di 12 ore".Il provvedimento giunge dunque dopo che lo stesso Purcell aveva chiesto di essere sospeso provvisoriamente il 10 dicembre scorso.

