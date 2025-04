Secoloditalia.it - Il Tempo del Futurismo chiude in bellezza: 160mila visitatori. Arianna Meloni: altro che mostra ideologica…

«Ci avevano detto che sarebbe stata unaideologica, ma per Ildelsono stati staccati oltrebiglietti. È stata lapiù visitata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Conranea, dopo il record storico di Van Gogh. Perché non c’è niente di più conraneo dell’interrogarsi sulle sfide che la rivoluzione tecnologica ci impone». Lo scrive su Instagram, capo della segreteria di FdI, postando alcune foto dellaappena conclusa a Roma.«Ancora oggi – prosegue la sorella della premier nel suo post social – ilci spinge a riflettere su come la società si trasforma e ridisegna i suoi confini sotto la spinta dell’innovazione. Grazie a Gennaro Sangiuliano per aver sostenuto questa, ad Alessandro Giuli per averla promossa e al curatore Gabriele Simongini per averla sapientemente realizzata. 🔗 Secoloditalia.it