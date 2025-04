Il teatro di Altrove anima la frazione di Musano a Roncofreddo

Altrove inizia con lo spettacolo di sabato 3 maggio a Musano, piccola frazione del Comune di Roncofreddo. Alle ore 16.30 l'insolita compagina teatrale animerà il parco della chiesa di San Giuliano con le sue storie improvvisate, ma sempre legate al territorio ed al folklore locale. 🔗 Cesenatoday.it - Il teatro di Altrove anima la frazione di Musano a Roncofreddo La primavera diinizia con lo spettacolo di sabato 3 maggio a, piccoladel Comune di. Alle ore 16.30 l'insolita compagina teatrale animerà il parco della chiesa di San Giuliano con le sue storie improvvisate, ma sempre legate al territorio ed al folklore locale. 🔗 Cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torna in scena “Cosa potrebbe andare storto” dal 7 al 9 marzo all’Altrove Teatro Studio - COSA POTREBBE ANDARE STORTO Di Giorgio Latini Con Ottavia Bianchi, Valentina Marziali, Roberto Fedele, Giorgio Latini Regia Giorgio Latini DAL 7 AL 9 MARZO Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia, 53 Roma Torna in scena all’Altrove Teatro Studio, dal 7 al 9 marzo, COSA POTREBBE ANDARE STORTO, commedia scritta e diretta da Giorgio Latini. Due improbabili ladri tentano di rapinare una banca, ma qualcosa non va secondo i programmi e si vedono costretti a barricarsi all’interno dell’edificio con due ostaggi. 🔗romadailynews.it

Al Teatro Piccolo di Jesi "Le geografie dell'anima" di Dante Marianacci - JESI – Un viaggio autobiografico con la poesia tra parole, immagini e musica. Si chiama “Le geografie dell’anima” lo spettacolo di Dante Marianacci in scena sabato 1 marzo al Piccolo di Jesi (ore 21,15). Autore di romanzi, raccolte di poesie e pubblicazioni tradotte in diverse lingue, Dante... 🔗anconatoday.it

Assemblea pubblica al Teatro del Lido: il futuro della cultura, anima e forza di una comunità - Ostia, 25 marzo 2025 – Il Teatro del Lido un palcoscenico aperto ai cittadini per un confronto con le Istituzioni, questa la veste di sabato 22 marzo, del teatro pubblico e partecipato di Ostia. Una platea gremita, tra rappresentanti di associazioni, operatori culturali e semplici cittadini per un incontro propositivo per creare spazi e progetti culturali con l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio e i rappresentanti del Municipio X, dal presidente Mario Falconi alla vice presidente Valentina Prodon e Andrea Morelli assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili. 🔗ilfaroonline.it

Su questo argomento da altre fonti

Il teatro di Altrove anima la frazione di Musano a Roncofreddo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Teatro Bis “L’equilibrista” e l’anima nuda dei tre protagonisti in cerca di certezze - Sul palco di Teatro Bis, diventato magicamente un bar con tanto di luci ... amano e mettono a nudo la loro anima raccontando il loro dolore, ognuno a modo suo. Chi attraverso il sesso, chi attraverso ... 🔗blogsicilia.it