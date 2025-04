Il teatino Filippo Peschi intitola il suo nuovo ep al cap di Chieti | esce 66100

nuovo ep del dj e produttore techno teatino Filippo Peschi che omaggia la sua città. È infatti il cap di Chieti il titolo del suo ultimo lavoro: 66100. La musica è techno, scura, minimale, ma dentro ogni traccia c'è qualcosa di più profondo: il suono di chi è cresciuto tra.

