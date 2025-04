Il tablet si incastra nel sedile della business class | volo Lufthansa costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza

volo Lufthansa è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di un tablet incastrato in un sedile: è quanto avvenuto il 23 aprile scorso a bordo dell’Airbus A380 partito da Los Angeles e diretto a Monaco. Secondo quanto racconta business Insider, dopo circa tre ore di volo l’equipaggio si è reso conto che l’iPad di un passeggero che viaggiava in business class si era incastrato tra i sedili dell’aereo. I tentativi di recuperare il dispositivo hanno peggiorato le cose: il tablet, infatti, si è deformato facendo scattare l’allarme sicurezza.Il rischio è quello legato alle batterie agli ioni di litio presenti in qualsiasi dispositivo elettronico: in caso di danneggiamento, infatti, le batterie potrebbero surriscaldarsi e provocare incendi o addirittura esplosioni. Ecco perché, una volta messi al corrente della situazione, i piloti del volo Lufthansa hanno deciso di atterrare nell’aeroporto più vicino, ovvero il Boston Logan International Airport. 🔗 Tpi.it - Il tablet si incastra nel sedile della business class: volo Lufthansa costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza Unè statouna causa di unto in un: è quanto avvenuto il 23 aprile scorso a bordo dell’Airbus A380 partito da Los Angeles e diretto a Monaco. Secondo quanto raccontaInsider, dopo circa tre ore dil’equipaggio si è reso conto che l’iPad di un passeggero che viaggiava insi erato tra i sedili dell’aereo. I tentativi di recuperare il dispositivo hanno peggiorato le cose: il, infatti, si è deformato facendo scattare l’allarme sicurezza.Il rischio è quello legato alle batterie agli ioni di litio presenti in qualsiasi dispositivo elettronico: in caso di danneggiamento, infatti, le batterie potrebbero surriscaldarsi e provocare incendi o addirittura esplosioni. Ecco perché, una volta messi al correntesituazione, i piloti delhanno deciso di atterrare nell’aeroporto più vicino, ovvero il Boston Logan International Airport. 🔗 Tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’iPad si incastra nel sedile della business class: volo Lufthansa costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza - Doveva essere un tranquillo volo transatlantico di 11 ore da Los Angeles a Monaco, ma per i 461 passeggeri a bordo dell’Airbus A380 di Lufthansa si è trasformato in un viaggio con scalo imprevisto (e un ritardo di tre ore). Tutta colpa di un iPad, o meglio, della sua batteria al litio e del timore che potesse incendiarsi dopo essere rimasto incastrato e danneggiato in un sedile della business class. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sotto al sedile dell'auto nascondeva la marijuana, nei guai una donna fermara in via Tiburtina - La polizia ha denunciato una donna di 55 anni della provincia di Chieti che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 aprile, intorno alle ore 14:30, gli agenti della volante, impegnati in un servizio perlustrativo... 🔗ilpescara.it

Sostenibilità, Falautano: “E’ il modo in cui si fa business in chiave trasformativa” - (Adnkronos) – “La sostenibilità è il modo diverso in cui si fa business in chiave trasformativa, tenendo assieme obiettivi di tipo economico con impatti diversi di tipo sociale che bisogna misurare e su cui bisogna agire”. Questo è uno dei passaggi dell’intervista concessa a SostenibileOggi da Isabella Falautano, Chief Sustainability Officer di Angelini Industries. Tra […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

L’iPad si incastra nel sedile della business class: volo Lufthansa costretto ad effettuare un…; iPad incastrato nel sedile: A380 di Lufthansa diretto a Monaco costretto a deviare su Boston. Ecco perché; iPad incastrato nel sedile: A380 di Lufthansa diretto a Monaco costretto a deviare su Boston. Ecco perché; Un razzo di SpaceX esplode poco dopo il decollo: il video della pioggia di detriti girato dal passeggero di…. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’iPad si incastra nel sedile della business class: volo Lufthansa costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza - Doveva essere un tranquillo volo transatlantico di 11 ore da Los Angeles a Monaco, ma per i 461 passeggeri a bordo dell’ Airbus A380 di Lufthansa si è trasformato in un viaggio con scalo imprevisto (e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Un iPad resta incastrato in un sedile: volo Lufthansa costretto a un atterraggio di emergenza - L'aereo decollato da Los Angeles e diretto a Monaco è stato dirottato su Boston. I problemi di sicurezza delle batterie al litio: quali sono i rischi ... 🔗msn.com

iPad incastrato nel sedile: A380 di Lufthansa diretto a Monaco costretto a deviare su Boston. Ecco perché - Come abbiamo raccontato più e più volte in queste pagine, le batterie al litio dei dispositivi mobili – quali smartphone, tablet o computer – se danneggiate rappresentano un grande pericolo per la sic ... 🔗msn.com