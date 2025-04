Il Sud è ricco d’acqua ma distribuita in modo disomogeneo Dell’Acqua | Infrastrutture bisogna accelerare

d’acqua, però distribuita in modo disomogeneo sul territorio. Da questa considerazione ha preso le mosse un lungimirante processo di infrastrutturazione che, soprattutto nel secondo dopoguerra, ha portato a “connettere” le varie aree del Mezzogiorno, per assicurare l’approvvigionamento idrico laddove non era possibile con la risorse idriche disponibili sul territorio.Il patrimonio idrico del Mezzogiorno va quindi difeso, in primis attraverso un’azione di conoscenza e controllo che è fondamentale anche per la definizione del bilancio idrogeologico e idrologico-idrico ai fini di un utilizzo sostenibile della risorsa. In questo contesto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sta curando un nuovo censimento delle risorse disponibili, che sta interessando migliaia di pozzi e sorgenti in tutto il territorio del Distretto. 🔗 Il Mezzogiorno è una terra ricca, peròinsul territorio. Da questa considerazione ha preso le mosse un lungimirante processo di infrastrutturazione che, soprattutto nel secondo dopoguerra, ha portato a “connettere” le varie aree del Mezzogiorno, per assicurare l’approvvigionamento idrico laddove non era possibile con la risorse idriche disponibili sul territorio.Il patrimonio idrico del Mezzogiorno va quindi difeso, in primis attraverso un’azione di conoscenza e controllo che è fondamentale anche per la definizione del bilancio idrogeologico e idrologico-idrico ai fini di un utilizzo sostenibile della risorsa. In questo contesto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sta curando un nuovo censimento delle risorse disponibili, che sta interessando migliaia di pozzi e sorgenti in tutto il territorio del Distretto. 🔗 Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un terzo dei capoluoghi del Sud deve razionare l'acqua - AGI - Nel 2023 un terzo dei capoluoghi di provincia/città metropolitana del Mezzogiorno (14 Comuni) ha adottato misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua potabile, attuando riduzioni o sospensioni dell'erogazione idrica. Lo rileva l'Istat nel report "Le statistiche sull'acqua" (2020-2024). Misure di razionamento sono state adottate nella maggior parte dei capoluoghi della Sicilia (tutti tranne Enna, Ragusa e Siracusa) e della Calabria (tranne Crotone), in uno dell'Abruzzo (Chieti), due della Puglia (Foggia e Bari) e uno della Sardegna (Nuoro). 🔗agi.it

Corea del Sud, l'imponente esercitazione militare sull'acqua con l'esercito Usa - Le forze armate sudcoreane e statunitensi hanno tenuto un'esercitazione militare su un piccolo specchio d'acqua a Yeoncheon, in Corea del Sud, nell'ambito dell'addestramento annuale congiunta 'Freedom Shield'. 600 soldati e 100 tra aerei e veicoli corazzati hanno partecipato all'addestramento, che lo scopo di migliorare la capacità di operare congiuntamente in operazioni anfibie. 🔗liberoquotidiano.it

Il lander Athena si è spento poco dopo il suo arrivo sulla Luna: avrebbe dovuto cercare l’acqua nel polo sud - Il lander Athena spedito nei pressi del polo sud lunare dall'azienda privata Intuitive Machines si è spento a poche ore dall'allunaggio. Avrebbe dovuto restare attivo per circa due settimane terrestri alla ricerca di ghiaccio d'acqua nella regione meno esplorata della superficie lunare, ma qualcosa è andato storto durante la fase di atterraggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Il Sud è ricco d'acqua, ma distribuita in modo disomogeneo. Dell'Acqua: Infrastrutture, bisogna accelerare; South of Midnight – Una favola del profondo Sud; Italia spaccata in due tra siccità al Sud e piogge intense al Nord; ANBI lancia l'allarme siccità: Nord e Sud Italia in crisi idrica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sole e Luna: un'inattesa sorgente d'acqua rivelata dalla NASA - La NASA rivela come il vento solare possa generare acqua sulla Luna, simulando 80.000 anni di esposizione solare ... 🔗hdblog.it

Ambiente - Il Nord a rischio siccità, nel Sud gli invasi sono colmi d'acqua - ROMA - Il nord Italia rischia di rimanere all'asciutto, mentre al sud gli invasi ... 1966 che ricoprì di acqua Firenze e le cui immagini fecero il giro del mondo. D'altro canto, non c'è troppo ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Un terzo dei capoluoghi del Sud deve razionare l'acqua - 8% del Sud; nelle Isole la percentuale raggiunge il minimo (72,3%). Nel 2022, il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è attivo in 7.891 Comuni su 7.904, con copertura completa o parziale ... 🔗msn.com