Il sondaggio che riporta Schlein alla realtà | FdI oltre il 30% la distanza col Pd è abissale Altro che fiato sul collo di Meloni

oltre il 30%. Si allunga così ulteriormente la distanza dal Pd, che resta inchiodato al 22%, con buona pace di Elly Schlein che l’altra sera è andata in tv a dire che Giorgia Meloni «sente il fiato sul collo» e che «la partita (per l’alternativa di governo, ndr) è aperta». A rilevare questo ulteriore balzo in avanti del partito del premier, che porta con sé anche l’avanzamento di tutta la coalizione di centrodestra, è stato il consueto sondaggio del lunedì del Tg La7 di Enrico Mentana.Il sondaggio che riporta Elly Schlein alla realtà: FdI oltre il 30%Con il 30,3%, in crescita dello 0,3% rispetto al sondaggio precedente, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. Il Pd resta stabile e, dunque, in un secondo posto sempre più distaccato, al 22%. 🔗 Secoloditalia.it - Il sondaggio che riporta Schlein alla realtà: FdI oltre il 30%, la distanza col Pd è abissale. Altro che «fiato sul collo di Meloni» FdI continua a crescere, lo fa più di tutti gli altri partiti e arrivail 30%. Si allunga così ulteriormente ladal Pd, che resta inchiodato al 22%, con buona pace di Ellyche l’altra sera è andata in tv a dire che Giorgia«sente ilsul» e che «la partita (per l’alternativa di governo, ndr) è aperta». A rilevare questo ulteriore balzo in avanti del partito del premier, che porta con sé anche l’avanzamento di tutta la coalizione di centrodestra, è stato il consuetodel lunedì del Tg La7 di Enrico Mentana.IlcheElly: FdIil 30%Con il 30,3%, in crescita dello 0,3% rispetto alprecedente, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. Il Pd resta stabile e, dunque, in un secondo posto sempre più distaccato, al 22%. 🔗 Secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pure gli elettori Pd bocciano il campo largo: il sondaggio che affossa tutte le illusioni di Elly Schlein - Nessuna prospettiva condivisa, nessun collante che non sia quello del «nemico comune» e anche nessuna voglia di stare insieme. Un sondaggio di Demos restituisce in forma di analisi quello che è sotto gli occhi di tutti da tempo e che si manifesta in forma plastica nelle piazze: il campo largo non ha né ragione né speranza di esistere. A partire da quello che pensano gli elettori dei partiti che dovrebbero comporlo. 🔗secoloditalia.it

Allarme rosso per il Pd, distacco mai così ampio da FdI: sondaggio nero per Schlein che “regala” punti al M5S - Come ogni lunedì, è tempo di sondaggi al TgLa7. Chi vincerebbe se si votasse oggi? La fatidica domanda del direttore Enrico Mentana risuona come ogni settimana e da oltre due anni e mezzo la risposta è la medesima: Fratelli d’Italia. Diaciamo che ormai il copnsolidamento del partito del premier Meloni non fa più notizia. Anche questa settimana si è aperta con un 30 per cento tondo. La vera n otizia è il calo costante del Pd. 🔗secoloditalia.it

I grillini rubano voti al Pd, sondaggio: ecco la rimonta di Conte su Schlein, tutte le cifre - I primi due partiti in leggero calo. Stiamo parlando di Fratelli d'Italia e il Pd che, stando al sondaggio di Termometro politico, perderebbero qualche punto decimale. In particolare, la forza politica di Giorgia Meloni registra un -0,2 per cento, che la porta al 29,1. Non va meglio al Partito democratico. I dem di Elly Schlein si piazzano al 22,1 per cento (-0,2). Nelle ultime settimane i dem hanno registrato qualche difficoltà a mantenere alto il livello dei consensi e probabilmente le divisioni interne sulla politica estera – esplose la settimana scorsa al Parlamento Ue – potrebbero ... 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Il sondaggio che riporta Schlein alla realtà: FdI oltre il 30%, la distanza col Pd è abissale. Altro che «fiato sul collo di Meloni; Elly Schlein riporta la sinistra al 1968: Mai alleati a questi Usa; «Non ci avete fatto niente»: FdI posta il sondaggio che riporta la sinistra alla realtà; Salis, Montaruli smentisce Schlein: Non accettiamo lezioni, l'Italia si è già attivata | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti