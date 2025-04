Il Sindaco Pelliccia chiede l’accesso agli atti ed il commissariamento di ANCI Campania

Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo di Napoli e componente dell’Esecutivo di ANCI Campania, ha inviato oggi una formale richiesta di accesso agli atti e di commissariamento immediato dell’associazione regionale, denunciando irregolarità nella gestione interna. Il Sindaco Pelliccia chiede l’accesso agli atti ed il commissariamento di ANCI Campania Al centro della segnalazione la nomina di Francesco .L'articolo Il Sindaco Pelliccia chiede l’accesso agli atti ed il commissariamento di ANCI Campania Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Il Sindaco Pelliccia chiede l’accesso agli atti ed il commissariamento di ANCI Campania Massimodi Casalnuovo di Napoli e componente dell’Esecutivo di, ha inviato oggi una formale richiesta di accessoe diimmediato dell’associazione regionale, denunciando irregolarità nella gestione interna. Iled ildiAl centro della segnalazione la nomina di Francesco .L'articolo Iled ildiTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

