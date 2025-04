Il saluto del questore | Una provincia magnifica

questore Santi Allegra saluta la provincia apuana e la polizia di Stato. A fine mese, com’è noto, andrà in pensione. Era arrivato alla questura di Massa Carrara il 1 giugno 2023. "Nell’accingermi a lasciare la questura di Massa Carrara – afferma in una lettera rivolta a tutta la cittadinanza – rivolgo un sentito e personale saluto di commiato a quanti, parlamentari, autorità civili, militari e religiose della provincia apuana, esponenti dell’ordine giudiziario, appartenenti alle altre forze di polizia, polizie locali, esponenti del mondo della cultura, del lavoro e della scuola, appartenenti ad associazioni, enti e ordini professionali, organi di informazione nonché semplici cittadini, hanno avuto rapporti di collaborazione con lo scrivente e con la polizia di Stato. Non di rado, a questi rapporti si è aggiunto un sentimento di amicizia che, sono certo, continuerà nel futuro". Lanazione.it - Il saluto del questore: "Una provincia magnifica" Leggi su Lanazione.it IlSanti Allegra saluta laapuana e la polizia di Stato. A fine mese, com’è noto, andrà in pensione. Era arrivato alla questura di Massa Carrara il 1 giugno 2023. "Nell’accingermi a lasciare la questura di Massa Carrara – afferma in una lettera rivolta a tutta la cittadinanza – rivolgo un sentito e personaledi commiato a quanti, parlamentari, autorità civili, militari e religiose dellaapuana, esponenti dell’ordine giudiziario, appartenenti alle altre forze di polizia, polizie locali, esponenti del mondo della cultura, del lavoro e della scuola, appartenenti ad associazioni, enti e ordini professionali, organi di informazione nonché semplici cittadini, hanno avuto rapporti di collaborazione con lo scrivente e con la polizia di Stato. Non di rado, a questi rapporti si è aggiunto un sentimento di amicizia che, sono certo, continuerà nel futuro".

