Il sacerdote che ha ucciso una soccorritrice del 118 | L' ha investita ed è scappato

sacerdote di Turi, in provincia di Bari. Secondo l'accusa l'uomo il 2 aprile scorso ha investito e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni e soccorritrice del. 🔗 Today.it - Il sacerdote che ha ucciso una soccorritrice del 118: "L'ha investita ed è scappato" Omicidio stradale, aggravato dalla fuga e dall'omissione di soccorso. Sono le pesanti accuse per le quali è stato arrestato don Nicola d'Onghia,di Turi, in provincia di Bari. Secondo l'accusa l'uomo il 2 aprile scorso ha investito eFabiana Chiarappa, 32 anni edel. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

Una tigre bianca ha attaccato e ucciso un uomo allo zoo di Mariupol in Ucraina - L'uomo, un inserviente dello zoo, è stato attaccato mentre stava dando da mangiare alla tigre ed morto poco dopo a causa delle ferite. Le autorità russe, che controllano l'area, hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

«L'ho strozzata io». Franco Pettineo confessa: ha ucciso Sabrina Baldini. La relazione, la fuga e la cattura: cosa è successo - Ha confessato Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che l'altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta ieri mattina in un'abitazione di... 🔗leggo.it

Soccorritrice morta in moto, il prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Il sacerdote: «Non mi sono accorto di nulla» - Soccorritrice morta in moto: il prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione... 🔗quotidianodipuglia.it

Ne parlano su altre fonti

Il sacerdote che ha ucciso una soccorritrice del 118: L'ha investita ed è scappato; Incidente a Turi, ai domiciliari don Nicola D'Onghia: «Ha travolto Fabiana Chiarappa ed è scappato»; Soccorritrice morta in moto, prete indagato per omicidio stradale. «Non si è fermato a prestare soccorso»; Soccorritrice del 118 morta in un incidente nel Barese: sacerdote indagato per omicidio stradale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il sacerdote che ha ucciso una soccorritrice del 118: "L'ha investita ed è scappato" - L'incidente a Putignano. Il religioso ha detto di avere sentito un rumore, ma di non avere visto la ragazza o la sua moto. Le analisi hanno fatto emergere tracce di sangue sulla carrozzeria ... 🔗today.it

Incidente a Turi, ai domiciliari don Nicola D'Onghia: «Ha travolto Fabiana Chiarappa ed è scappato» - Il sacerdote 54enne è accusato di omicidio stradale con omissione di soccorso. Sulla Fiat Bravo c'erano tracce del sangue della vittima ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Sacerdote investe e uccide una soccorritrice del 118 e scappa - soccorritrice del 118 e rugbista, sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da ... 🔗today.it