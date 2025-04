Il ritorno del derby dopo 39 anni Ascoli-Samb sono pagine di storia

Sambenedettese in Serie C e la salvezza dell'Ascoli, molto probabilmente, riproporranno nel prossimo campionato il derby del Piceno. In realtà, le due squadre potrebbero essere inserite in due gironi diversi della Serie C, ma al momento non si hanno certezze. In ogni caso, sono 39 anni che le due formazioni non si confrontano, visto che l'ultimo incontro fu un Ascoli-Samb del 1 giugno 1986 e allo stadio 'Del Duca' finì 0-0. Un risultato non gradito ai tifosi bianconeri visto che l'Ascoli, nonostante con il punto festeggiò la promozione in Serie A, aveva la possibilità di affossare la Samb nella lotta per non retrocedere, e invece quel pareggio fu utilissimo ai rossoblù.'Promossi e assediati' titolò il Resto del Carlino dell'epoca. E infatti la squadra e la dirigenza furono duramente contestati a fine partita nonostante avessero conquistato per la terza volta, la promozione in Serie A.

