Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso | panchina a Santiago Solari solo per il Mondiale per Club

panchina del Real Madrid e di quello che a breve dovrebbe diventare il suo ex allenatore, Carlo.

Real Madrid, possibile addio di Vinicius: Perez ha già scelto i possibili sostituti, ecco i nomi - Real Madrid: l’addio di Vinicius è una possibilità? Il brasiliano è tentato dall’Arabia Saudita e Perez non vuole ritoccargli il contratto: le ultime Il Real Madrid ha individuato Florian Wirtz e Nico Williams come possibili sostituti di Vinicius Jr., nel caso in cui il brasiliano dovesse lasciare il club, con voci che parlano di un’offerta […] 🔗calcionews24.com

Ancelotti svela come ha scelto l’ultimo rigorista di Atletico Madrid-Real Madrid: ridono tutti - Carlo Ancelotti ha raccontato come il Real Madrid ha scelto i rigoristi e in particolare l'ultimo, preferendo Rudiger a Endrick. Un sollievo per il brasiliano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Ancelotti: Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club - Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Carlo Ancelotti: è Xabi Alonso. Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club e sta già lavorando per liberarlo dal Bayer Leverkusen.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Real Madrid, Ancelotti verso l'addio: ecco chi potrebbe essere il prossimo allenatore - Xabi Alonso tuttavia nella stagione 2018-2019 ha anche allenato le giovanili del Real Madrid, pronto con la miglior offerta possibile: la panchina della prima squadra. Il Real potrebbe decidere di ... 🔗tag24.it

Addio Juventus, il Real Madrid ha scelto lui: bomba da 70 milioni - Addio Juventus, bomba da 70 milioni e decisione già presa: il Real Madrid ha scelto lui. Le ultime di calciomercato. 🔗asromalive.it