Il rapporto della Banca d’Italia Sistema finanziario stabile ma pesa l’incertezza estera

finanziario stabile rispetto a novembre, ma altamente sensibile ad uno scenario imprevedibile dominato dall’incertezza a livello internazionale. È questa la descrizione dell’Italia contenuta nel rapporto sulla stabilità finanziaria redatto e presentato oggi dalla Banca d’Italia. Pur permanendo elementi di vulnerabilità quali l’alto debito pubblico e la scarsa crescita dell’economia, ci sono anche elementi che rendono i rischi per il Sistema finanziario italiano moderati.Tra questi la solidità del settore Bancario e del mercato del lavoro, una bassa inflazione e il miglioramento della posizione netta sull’estero. Il principale fattore di incertezza, nonché di tensione sui mercati finanziari internazionali, è rappresentato dall’introduzione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump: l’annuncio, giunto agli inizi di aprile, ha portato ad un calo delle aspettative di crescita dell’economia mondiale per il 2025. 🔗 Unlimitednews.it - Il rapporto della Banca d’Italia “Sistema finanziario stabile, ma pesa l’incertezza estera” MILANO (ITALPRESS) – Un contesto macrorispetto a novembre, ma altamente sensibile ad uno scenario imprevedibile dominato dala livello internazionale. È questa la descrizione dell’Italia contenuta nelsulla stabilità finanziaria redatto e presentato oggi dalla. Pur permanendo elementi di vulnerabilità quali l’alto debito pubblico e la scarsa crescita dell’economia, ci sono anche elementi che rendono i rischi per ilitaliano moderati.Tra questi la solidità del settorerio e del mercato del lavoro, una bassa inflazione e il miglioramentoposizione netta sull’estero. Il principale fattore di incertezza, nonché di tensione sui mercati finanziari internazionali, è rappresentato dall’introduzione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump: l’annuncio, giunto agli inizi di aprile, ha portato ad un calo delle aspettative di crescita dell’economia mondiale per il 2025. 🔗 Unlimitednews.it

