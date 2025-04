Il PSG stende l’Arsenal nel primo atto della semifinale di Champions | all’Emirates la decide Dembélé

Dembélé permette al PSG di battere 0-1 l'Arsenal all'Emirates Stadium facendo un piccolo passettino verso la finale di Champions League. Donnarumma ancora strepitoso. Il VAR annulla un gol ai Gunners. 🔗 Un gol dipermette al PSG di battere 0-1 l'Arsenal all'Emirates Stadium facendo un piccolo passettino verso la finale diLeague. Donnarumma ancora strepitoso. Il VAR annulla un gol ai Gunners. 🔗 Fanpage.it

