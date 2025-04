Il PSG gela l’Arsenal e prenota la finale Donnarumma decisivo!

l’Arsenal con il punteggio di 1-0. A segno Ousmane Dembelé nel primo tempo, con un superlativo Gianluigi Donnarumma a chiudere la serranda nella seconda frazione.PRIMO TEMPO – l’Arsenal ospita il PSG nella sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il match inizia subito in maniera effervescente, con i francesi che si portano in vantaggio al 4? grazie al gol di sinistro di Ousmane Dembelé sull’eccellente assist di Kvitcha Kvaratskhelia. Gli inglesi impiegano del tempo per carburare, anche a causa della forte spinta che i transalpini continuano a conservare. Il primo squillo dei Gunners arriva al 37?, con la provvidenziale copertura di Joao Neves su Mikel Merino. Il basco è di nuovo pericoloso al 46?, con il suo destro che viene respinto in maniera ottimale da Gianluigi Donnarumma. 🔗 Inter-news.it - Il PSG gela l’Arsenal e prenota la finale. Donnarumma decisivo! Il PSG battecon il punteggio di 1-0. A segno Ousmane Dembelé nel primo tempo, con un superlativo Gianluigia chiudere la serranda nella seconda frazione.PRIMO TEMPO –ospita il PSG nella sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il match inizia subito in maniera effervescente, con i francesi che si portano in vantaggio al 4? grazie al gol di sinistro di Ousmane Dembelé sull’eccellente assist di Kvitcha Kvaratskhelia. Gli inglesi impiegano del tempo per carburare, anche a causa della forte spinta che i transalpini continuano a conservare. Il primo squillo dei Gunners arriva al 37?, con la provvidenziale copertura di Joao Neves su Mikel Merino. Il basco è di nuovo pericoloso al 46?, con il suo destro che viene respinto in maniera ottimale da Gianluigi. 🔗 Inter-news.it

