Il prossimo Papa e la missione più difficile | sanare le finanze del Vaticano

Roma, 29 aprile 2025 – Con la fine del pontificato di Papa Francesco il nuovo successore erediterà non solo la missione spirituale della Chiesa, ma anche un compito più terreno: risanare i conti della Santa Sede. È dal 2022 che il Vaticano non pubblica un bilancio consolidato ufficiale, ma i dati che circolano attraverso indiscrezioni stampa parlano di un deficit che nel 2023 avrebbe raggiunto circa 84 milioni di euro, in aumento rispetto ai 78 milioni dell'anno precedente. Per il 2024 si stima un miglioramento, con un contenimento del deficit intorno ai 70 milioni. Una cifra che, sebbene possa apparire modesta complessivamente, pesa considerevolmente su un bilancio annuo di poco superiore al miliardo di euro, privo di entrate fiscali e basato su risorse limitate: biglietti dei Musei Vaticani, diritti editoriali, donazioni, turismo religioso e i rendimenti di Apsa e Ior.

