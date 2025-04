Il procuratore aggiunto della Dna Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio

procuratore aggiunto della Direziona nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della Polizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza, già alto funzionario di polizia. La conversazione sarebbe stata intercettata nell’ambito di una inchiesta di Caltanissetta sul periodo delle stragi del 1992.L'articolo Il procuratore aggiunto della Dna Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Il procuratore aggiunto della Dna Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio IlDireziona nazionale antimafia Micheleperdi. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capoPolizia Gianni de Gennaro, ora presidente di Eurolink, il General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulentesocietà per le questioni legate alla sicurezza, già alto funzionario di polizia. La conversazione sarebbe stata intercettata nell’ambito di una inchiesta disul periodo delle stragi del 1992.L'articolo IlDnaperdiproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il procuratore di Pavia: "Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio" - AGI - Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi appartiene ad Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per il suo omicidio. Gli esiti del prelievo coattivo svolto su Sempio confermano le conclusioni della difesa di Alberto Stasi, comunica il procuratore Fabio Napoleone. Il dna di Andrea Sempio deve essere comparato con "campioni biologici e reperti della vittima Chiara Poggi - comunica la Procura di Pavia - non oggetto della distruzione dei corpi di reato disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano ed effettuata nel 2022 o che non sono mai stati sottoposti ad analisi genetica o ... 🔗agi.it

Nominato il nuovo procuratore aggiunto di Bari: è il barese Giuseppe Gatti - Giuseppe Gatti, attuale magistrato alla direzione nazionale antimafia, carica che occupa dal 2019, è il nuovo procuratore aggiunto di Bari. La sua nomina è stata votata all’unanimità dal Plenum del Csm. Il funzionario barese, da oltre quindici anni si occupa delle inchieste sulla criminalità... 🔗baritoday.it

Csm, nuovo procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere - Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina è stato votato dal plenum del Csm, con 5 astensioni, il nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Graziella Arlomede. E’ stato inoltre votato, con due astensioni, il nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Trento – settore civile, dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo. L'articolo Csm, nuovo procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prestipino lascia la Procura e trasloca in Dna. Si chiude l’era Pignatone a Roma; Michele Prestipino, il procuratore aggiunto di Roma è il nuovo vice di Melillo all’Antimafia; Csm: via libera plenum, Prestipino procuratore aggiunto alla Dna; Amato Procuratore Generale a Roma Prestipino aggiunto alla Dna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabre ... 🔗gazzettadelsud.it

Il Csm ha deciso: il nuovo procuratore capo di Roma è Prestipino Giarritta - Prestipino da procuratore aggiunto aveva retto dall’8 maggio del 2019 sino ad oggi la Procura della Capitale che è stato diretta per otto anni dal suo predecessore e mentore Giuseppe Pignatone, che ha ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Procura di Roma. Respinti dalle sezioni unite della Cassazione i ricorsi di Prestipino. A Natale arriva il nuovo procuratore capo - È quanto hanno sentenziato i giudici delle Sezioni unite civili della Cassazione con due distinte sentenze depositate che hanno rigettato i ricorsi proposti dal procuratore di Roma (destituito) ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it