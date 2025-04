Il procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio

procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino, è indagato dalla procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Al magistrato è contestato di aver comunicato informazioni riservate su indagini relative alle cosche calabresi e alla penetrazione dei clan nelle attività economiche del Nord Italia a Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, la società incaricata della progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della stessa azienda per le questioni di sicurezza. Prestipino ha ricevuto un avviso di garanzia ed è stato convocato per un interrogatorio.L’avvocato di Prestipino: «Si è avvalso della facoltà di non rispondere»L’inchiesta è scaturita da un’intercettazione risalente agli inizi di aprile, durante un’indagine della Procura nissena sul periodo delle stragi mafiose del 1992. 🔗 Lettera43.it - Il procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio IlDirezione nazionale antimafia,, èdalla procura di Caltanissetta perdi. Al magistrato è contestato di aver comunicato informazioni riservate su indagini relative alle cosche calabresi e alla penetrazione dei clan nelle attività economiche del Nord Italia a Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, la società incaricataprogettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulentestessa azienda per le questioni di sicurezza.ha ricevuto un avviso di garanzia ed è stato convocato per un interrogatorio.L’avvocato di: «Si è avvalsofacoltà di non rispondere»L’inchiesta è scaturita da un’intercettazione risalente agli inizi di aprile, durante un’indagineProcura nissena sul periodo delle stragi mafiose del 1992. 🔗 Lettera43.it

