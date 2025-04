Il Primo Maggio dei Cobas manifestazione e concerti | Una giornata di festa e di lotta

Cobas, CSO Pedro, Spazio Stria, La Murga, la scuola di italiano Libera La Parola, Polisportiva San Precario, ASD Quadrato Meticcio, Palestra Popolare Galeano, in collaborazione con il Festival Arcella Bella organizzano l'evento "Primo Maggio Padova che comincerà alle 14 e 30. 🔗 Padovaoggi.it - Il Primo Maggio dei Cobas, manifestazione e concerti: «Una giornata di festa e di lotta» Anche quest'anno ADL, CSO Pedro, Spazio Stria, La Murga, la scuola di italiano Libera La Parola, Polisportiva San Precario, ASD Quadrato Meticcio, Palestra Popolare Galeano, in collaborazione con il Festival Arcella Bella organizzano l'evento "Padova che comincerà alle 14 e 30. 🔗 Padovaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Primo maggio tra memoria e lotta, la manifestazione a Portella della Ginestra - Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme... 🔗palermotoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia - Primo maggio anche a Torino, dove CGIL CISL e UIL organizzano il corteo per la Festa dei Lavoratori per le vie della città, con comizio conclusivo in Piazza Solferino. La manifestazione partirà alle ... 🔗tg24.sky.it

Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione - Da Nord a Sud, l'Italia celebra questa festa con un mix di intrattenimento e impegno sociale. E le piazze diventano palchi per la grande musica, ma anche luoghi di incontro per discutere di diritti, l ... 🔗iodonna.it

Csa Intifada e Cobas al corteo empolese del 1° maggio: "Contro Ddl sicurezza e per la fine del genocidio" - Il primo maggio saremo al corteo empolese con uno spezzone contro il Decreto legge Sicurezza del governo Meloni e per la fine del genocidio a Gaza. 🔗gonews.it