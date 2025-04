Il prezzo dell’energia elettrica oggi 29 aprile 2025

Il prezzo dell'energia elettrica oggi 29 aprile 2025

Scopri i prezzi attuali dell'energia elettrica in Italia, le modalità di calcolo e le differenze tra mercato libero e tutelato.

Il prezzo dell'energia elettrica oggi stabilito da ARERA è pari a 0.14526 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.15764 €/kWh per la fascia F1 e 0.15895 €/kWh per la fascia F2 e 0.13991 €/kWh per la fascia F3. Il costo dell'energia elettrica al kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.

Come si calcola il prezzo dell'energia elettrica

Il prezzo dell'energia elettrica in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo della materia prima, le spese di trasporto e distribuzione, e le imposte.

