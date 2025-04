Il prestito da 100mila euro i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio | la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio

Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». Il 36enne ha confidato di aver chiesto 100mila euro a un noto criminale belga, Nasr-Eddine Sekkaki, per far fronte a gravi difficoltà economiche legate a debiti di gioco, ma anche alla chiusura dei conti personali dopo il divorzio dalla moglie. 🔗 Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la suadei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America inpa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». Il 36enne ha confidato di aver chiestoa un noto criminale belga, Nasr-Eddine Sekkaki, per far fronte a gravi difficoltà economiche legate adi, ma anche alla chiusura deipersonaliildalla moglie. 🔗 Open.online

