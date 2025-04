Il premier liberale Mark Carney vince le elezioni legislative anticipate in Canada

Il primo ministro liberale Mark Carney ha ottenuto una storica vittoria nelle elezioni legislative anticipate, impegnandosi a resistere alla guerra commerciale lanciata da Donald Trump e a non dimenticare il "tradimento" degli Stati Uniti. Leggi 🔗 Internazionale.it

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Canada, Mark Carney nuovo premier, il liberale ed ex governatore Banca Centrale scelto dal suo partito con l'86% dei voti, succede a Trudeau - L'ex governatore della Banca centrale canadese, nuovo leader del partito liberale, dovrà convocare le elezioni entro ottobre Mark Carney è il nuovo premier del Canada. Il liberale ed ex governatore della Banca centrale è stato scelto dal suo partito con percentuali bulgare, l'85,9%. Succederà 🔗ilgiornaleditalia.it

Mark Carney: il nuovo premier canadese e le sfide economiche dopo Trudeau - Mark Carney, il nuovo primo ministro canadese, è un neofita della politica, vantando invece una carriera pluridecennale nel mondo della finanza, dove ha guidato governi attraverso crisi globali e periodi... 🔗ilsole24ore.com

Canada, chi è il nuovo premier Mark Carney: dalla Banca centrale canadese alla politica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Canada, chi è il nuovo premier Mark Carney: dalla Banca centrale canadese alla politica ... 🔗tg24.sky.it

Canada, il segnale a Trump: vincono i liberali, Carney confermato premier. La maggioranza non è certa - Si tratta del quarto mandato consecutivo dei Liberali che hanno sorprendentemente ribaltato le previsioni della vigilia ... 🔗msn.com

Elezioni Canada, voto anti-Trump: vincono i liberali, l’ex banchiere centrale Carney resta Premier, ma maggioranza in bilico - I dazi e le minacce di Trump hanno permesso ai liberali di recuperare oltre 20 punti di svantaggio ai danni dei conservatori, ma la maggioranza di 172 seggi sarebbe a rischio. Carney: "Non dimenticher ... 🔗msn.com