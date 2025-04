Il pre-Conclave entra nel vivo | cosa succederà il 7 maggio

Conclave entra nel vivo, alle Congregazioni generali si inizia a discutere del futuro della Chiesa. Ieri è stata annunciata la data in cui i Cardinali si chiuderanno nella Cappella Sistina fin quando non sarà stato eletto il 267mo successore di Pietro. Il giorno scelto è mercoledì prossimo 7 maggio. Al mattino il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, celebrerà nella basilica di San Pietro la Messa Pro Eligendo Romano Pontifice e già dalle parole che pronuncerà nell'omelia si potrà forse capire in che direzione vorrà dirigersi l'assemblea dei porporati. Nel pomeriggio dello stesso giorno i cardinali sono convocati per le 16.30 nella Cappella Paolina e di lì si muoveranno poco dopo in processione in ordine di appartenenza gerarchica nell'attigua Cappella Sistina. Una volta entrati, i porporati giureranno ad uno ad uno sul Vangelo, promettendo di eleggere colui che secondo la loro coscienza è il più idoneo a prendere in mano il timone della Barca di Pietro.

