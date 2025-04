Il pizzaiolo sannita Cavoto sbarca al Pizza Fest Berlin

Berlino, tra la preparazione più iconica della gastronomia italiana e il resto d'Europa e del mondo. Al mix di Pizzaioli di fama internazionale che si esibiranno dal vivo, workshop interattivi, cibo di strada, intrattenimento e molto altro ancora, non mancherà un tocco sannita nel corso del Festival dedicato agli amanti della Pizza ("Pizza Fest Berlin"), in programma dal 23 al 25 maggio al "Napoleon Komplex" di Berlino. Attesa, infatti, la partecipazione di Antonio Cavoto, Pizzaiolo originario di San Marco dei Cavoti, alla guida del gruppo "Mangia Pizza" nel cuore di Amsterdam, dove è attivo con quattro insegne (l'ingegnere che ha lasciato i calcoli per dedicarsi al mondo della Pizza è sul quarantaquattresimo gradino della lista top 100 targata "The Best Pizza Chef").

