consiglio regionale della Campania alla conferenza stampa di presentazione del zeppola Festival, alla presenza del sindaco e di altri esponenti dell’amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano. Un momento di dolcezza in una fase amara per i Dem campani, alle prese con il nodo delle regionali e in particolare con l’alleanza con il M5S, già ribattezzato da alcuni buontemponi Movimento 5 Sfogliatelle.L'articolo Il Pd fa tanti di quei pasticci che è diventata una pasticceria: zeppola day in consiglio regionale proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Il Pd fa tanti di quei pasticci che è diventata una pasticceria: zeppola day in consiglio regionale Tempo di lettura: < 1 minuto PoliticaMassimiliano Manfredi e Bruna Fiola, consiglieri regionali del Pd, stanno partecipando nella sala Nassirya deldella Campania alla conferenza stampa di presentazione delFestival, alla presenza del sindaco e di altri esponenti dell’amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano. Un momento di dolcezza in una fase amara per i Dem campani, alle prese con il nodo delle regionali e in particolare con l’alleanza con il M5S, già ribattezzato da alcuni buontemponi Movimento 5 Sfogliatelle.L'articolo Il Pd fadiche èunaday inproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Tanti auguri a Jacques Villeneuve: cosa fa oggi - Jacques Villeneuve ne fa 54. Oggi, mercoledì 9 aprile 2025, cade il compleanno dell’ex pilota canadese di Formula Uno e figlio dell’indimenticato Gilles Villeneuve, leggendario pilota Ferrari scomparso l’8 maggio 1982 a causa di un tragico incidente durante le qualifiche del Gran Premio di Belgio a Zolder. Scoprimao cosa fa oggi Jacques Villeneuve, a partire dalla sua casa italiana di Somma Lombardo. 🔗sport.quotidiano.net

Fiorentin, la clausola di Kean fa gola a tanti. Si valuta di alzarne il valore - Quando è arrivato quest`estate alla Fiorentina per la cifra di 18 milioni complessivi, in tanti hanno storto il naso. E quando è emerso che... 🔗calciomercato.com

Serie C femminile. Ceparana fa il record. Mai così tanti punti - CEPARANA 3 CAMPOMORONE 0 (25-19 / 25-16 / 25-13) FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Quartieri, Rossi, Pascucci. All. Garfagnini AGV CAMPOMORONE: Cosso, Deldio, Dellepiane, Oneto, Pecollo, Pittaluga, Prestia, Pugliese, Sistini, Tassistro, Sala. All. Pigoni Arbitro: Sabato e Barcellone CEPARANA - La quarta vittoria consecutiva ha anche un valore numerico. Infatti rappresenta il record di punti ottenuto nei tre anni di serie C dal Futura Ceparana che in poco più di un’ora si sbarazza di un Campomorone che nel primo parziale è comunque partito bene tenendo ... 🔗sport.quotidiano.net

Il Pd di Albinia torna a riunirsi: «Tanti problemi, dagli allagamenti all’emergenza moscerini. Servono risposte» - Proprio per questo verrà stimolata una partecipazione attiva di tutti coloro che lo vorranno, soprattutto di quei cittadini ... L'articolo Il Pd di Albinia torna a riunirsi: «Tanti problemi ... 🔗msn.com

Simone D’Angelo (Pd): “Andiamo in piazza per l’Europa della pace, non quella del riarmo degli stati” - «Oggi coloro che spingono o sposano il piano di riarmo, sono quelli che negli ultimi vent’anni ci hanno proposto l’Europa della finanza e del mercato. E fa bene ... Nel Pd, però, non la ... 🔗msn.com