Il Pd | Arezzo merita più cura il verde pubblico non può essere abbandonato

Arezzo."Con l'arrivo della primavera Arezzo si trova nuovamente a fronteggiare il problema dell'erba alta nelle aree verdi pubbliche e lungo i margini stradali. Questa situazione non rappresenta solo una questione estetica di decoro urbano, ma costituisce un rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale" spiega Andrea Gallorini e Valentina Vaccari, consiglieri comunali Pd.

Pd: “Arezzo merita più cura: il verde pubblico non può essere abbandonato” - Arezzo, 29 aprile 2025 – “Con l'arrivo della primavera Arezzo si trova nuovamente a fronteggiare il problema dell'erba alta nelle aree verdi pubbliche e lungo i margini stradali. Questa situazione non rappresenta solo una questione estetica di decoro urbano, ma costituisce un rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale" spiega Andrea Gallorini e Valentina Vaccari Consiglieri comunali Pd. 🔗lanazione.it

