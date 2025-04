Il passo indietro di Angelo Becciu | Non voterò al conclave ma sono innocente

conclave, arriva la decisione del cardinale Angelo Becciu: "Non voterò il prossimo Papa, ma sono innocente".Il passo indietro di Angelo Becciu: "Non voterò al conclave, ma sono innocente" (Ansa Foto) – notizie.comPartiamo dall'inizio. Angelo Becciu è stato condannato a 5 anni e 6 mesi per peculato e truffa nell'ambito del processo in Vaticano sula vendita del palazzo Sloane Avenue di Londra, un immobile di lusso da 200 milioni. Su di lui pendono altre accuse sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, quando era agli Affari Generali del Vaticano.Il processo a suo carico non è ancora terminato, il prossimo autunno è atteso l'appello. Nei giorni immediatamente successivi alla morte di Papa Francesco, si è parlato di lui perché nel 2020 fu proprio il Pontefice a destituirlo dalla carica vaticana e dal diritto di entrare in un futuro conclave.

