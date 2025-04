Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi

Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità." Lo annuncia su X il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. 🔗 Quotidiano.net - Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi "Ilha appenato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità." Lo annuncia su X il ministro degli EsteriPeter Szijjártó. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi)”. È quanto fa sapere sui social il ministro degli Esteri dell’Ungheria Péter Szijjartó. “Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un’istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità”, ha aggiunto. 🔗lapresse.it

Eva Henger contro Ilaria Salis: “Da ungherese dico: doveva marcire in galera, non stare in Parlamento” - “A Budapest è in corso la seconda udienza del processo contro Maja T., cittadin* tedesc* illegalmente estradat* in Ungheria. Mentre Maja compare davanti al giudice brutalmente incatenat*, un folto gruppo di neonazisti presidia il tribunale intimidendo amici e parenti dell’imputat*. Così viene processato un antifascista nel regime di Orbán. Vergogna!”. Ilaria Salis, dalla “comfort zone” dell’Europarlamento, si espone ancora una volta in difesa della sua amica Maja, che in realtà è un “transgender” in fase di transizione, alla sbarra con le stesse accuse che sono rivolte all’europarlamentare ... 🔗secoloditalia.it

Ucraina: il Parlamento ci pensa un po’ su e poi vota il sostegno a Zelensky - Al secondo tentativo, martedì, il Parlamento ucraino ha confermato all’unanimità il sostegno per il presidente Volodymyr Zelensky. La risoluzione è stata pensata per respingere al mittente le pressioni della Casa Bianca: Donald Trump aveva definito Zelensky un “dittatore” che non vuole far votare la sua gente, che non aveva “nessuna possibilità di rielezione”, dato che la sua popolarità era al “4 per cento”. 🔗it.insideover.com

Se ne parla anche su altri siti

Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi; Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi; Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - LaPresse; Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzia ... 🔗ansa.it

Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Corte penale internazionale - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzia ... 🔗ansa.it

Ungheria, il Parlamento vota bando dei Pride e ritorno a due soli sessi. L’opposizione: “In piazza” - L’emendamento alla Costituzione voluto da Orbán per vietare le manifestazioni per i diritti delle persone Lgbtq+ approvato deputati. L’appello sui social a ... 🔗repubblica.it