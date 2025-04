Il Parlamento europeo s’è desto a favore del necessario riarmo

Parlamento europeo s’è desto su due temi essenziali della vita dell’Unione europea che, come recita il Trattato di Lisbona, è fondata sulla doppia legittimità democratica e cioè su un insieme di Stati che condividono le loro sovranità e un insieme di cittadine e di cittadini a cui i Trattati attribuiscono precisi diritti in una democrazia in statu nascendi.Il primo tema è quello della difesa comune che, a partire dal Trattato di Lisbona, è parte integrante o dovrebbe essere parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (art. 42 Tue).La difesa comune è tornata di drammatica attualità dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina il 24 febbraio 2022 e in seguito ai ripetuti annunci di Donald Trump di voler chiudere l’ombrello militare che dal 1949 fu creato con la Nato per proteggere gli Stati dell’Europa occidentale che a quella Organizzazione internazionale hanno progressivamente aderito. Linkiesta.it - Il Parlamento europeo s’è desto (a favore del necessario riarmo) Leggi su Linkiesta.it Ils’èsu due temi essenziali della vita dell’Unione europea che, come recita il Trattato di Lisbona, è fondata sulla doppia legittimità democratica e cioè su un insieme di Stati che condividono le loro sovranità e un insieme di cittadine e di cittadini a cui i Trattati attribuiscono precisi diritti in una democrazia in statu nascendi.Il primo tema è quello della difesa comune che, a partire dal Trattato di Lisbona, è parte integrante o dovrebbe essere parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (art. 42 Tue).La difesa comune è tornata di drammatica attualità dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina il 24 febbraio 2022 e in seguito ai ripetuti annunci di Donald Trump di voler chiudere l’ombrello militare che dal 1949 fu creato con la Nato per proteggere gli Stati dell’Europa occidentale che a quella Organizzazione internazionale hanno progressivamente aderito.

