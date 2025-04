Il nipote di Papa Francesco | Mi insegnò a non usare il cognome per avere privilegi

nipote di Papa Francesco. "Non tutti i parenti avevano i soldi per venire", "all'inizio non sapevamo nulla di come si sarebbero svolte le celebrazioni, ci siamo incontrati qui a Roma per i funerali dello zio", racconta a La Repubblica, parlando della sua famiglia. Cosa ha pensato della folla che ha partecipato alle esequie? "Era la risposta della gente a un Papa che ha fatto aprire le porte della Chiesa a tutti, un ringraziamento". Fino all'ultimo momento Francesco non si è risparmiato. "Si è donato", "voleva trasmettere il messaggio di Gesù fino all'ultimo. E cosi' ha fatto", aggiunge Narvaja-Bergoglio che sottolinea: "Per noi questo suo dedicarsi è sempre stato un esempio". 🔗 Agi.it - Il nipote di Papa Francesco: "Mi insegnò a non usare il cognome per avere privilegi" AGI - "Tutta la famiglia pregava per la sua salute, uno spera sempre in un anno di vita di più.e invece lunedì è arrivata la notizia tristissima". Pablo Narvaja-Bergoglio, 61 anni, è ildi. "Non tutti i parenti avevano i soldi per venire", "all'inizio non sapevamo nulla di come si sarebbero svolte le celebrazioni, ci siamo incontrati qui a Roma per i funerali dello zio", racconta a La Repubblica, parlando della sua famiglia. Cosa ha pensato della folla che ha partecipato alle esequie? "Era la risposta della gente a unche ha fatto aprire le porte della Chiesa a tutti, un ringraziamento". Fino all'ultimo momentonon si è risparmiato. "Si è donato", "voleva trasmettere il messaggio di Gesù fino all'ultimo. E cosi' ha fatto", aggiunge Narvaja-Bergoglio che sottolinea: "Per noi questo suo dedicarsi è sempre stato un esempio". 🔗 Agi.it

