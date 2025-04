Il nipote di papa Francesco | Ci diceva | non usate il cognome comportatevi bene

papa: “Ha sempre rifiutato i simboli del potere. Era una brava persona” Repubblica.it - Il nipote di papa Francesco: “Ci diceva: non usate il cognome, comportatevi bene” Leggi su Repubblica.it Pablo Narvaja-Bergoglio ha partecipato ai funerali del: “Ha sempre rifiutato i simboli del potere. Era una brava persona”

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata, il rifiuto del parente - «È stata una bella funzione, semplice come la voleva lui». I cugini cuneesi di Papa Francesco, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere... 🔗ilmessaggero.it

Il medico del Gemelli svela la reazione di Papa Francesco a chi gli diceva che secondo alcuni era già morto - Sergio Alfieri, a capo dell'équipe che ha avuto in cura Papa Francesco nei 38 giorni di ricovero al Gemelli, ha raccontato la reazione del Pontefice a chi gli diceva che c'era in giro qualcuno che credeva fosse già morto: "Faceva un sorriso".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Beltramino Roncalli, nipote del Papa Buono: “Come san Giovanni XXIII, vicino agli ultimi sino alla fine”; Papa Francesco, l'addio della famiglia: la sorella malata, il rifiuto del nipote, l'altra nipote pittrice (e non credente). Chi c'era e chi no; Le notizie sulla morte del pontefice di venerdì 25 aprile; La nipote del Papa: 'Non ha mai dimenticato un compleanno'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La nipote del Papa: 'Non ha mai dimenticato un compleanno' - Papa Bergoglio era in pubblico come con la sua famiglia, affettuoso e premuroso. Era per tutti una figura paterna. Così lo descrive una delle nipoti, Maria Del Valle Narvaja Bergoglio, figlia della ... 🔗ansa.it

Lino Banfi e il legame speciale con Papa Francesco: «Mia moglie Lucia gli chiese di farci morire insieme e lui si emozionò» - L'attore e il Pontefice si sono incontrati diverse volte, ma non sono mancati nemmeno i contatti telefonici. L'ultima volta, quando Banfi ha trovato un vocale del Papa in occasione del suo compleanno, ... 🔗vanityfair.it

Beltramino Roncalli, nipote del Papa Buono: “Come san Giovanni XXIII, vicino agli ultimi sino alla fine” - Vive nella casa di Sotto il Monte ed è figlio di Giuseppe, il più giovane dei dodici fratelli del Pontefice bergamasco. “Entrambi sapevano farti sentire a tuo agio con una battuta. E sono sempre rimas ... 🔗msn.com